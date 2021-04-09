В Мелитополе арестовали рецидивиста, убившего пенсионерку

В Мелітополі сусіди вісімдесятип’ятирічної самотньої жінки викликали поліцію, через те, що вона тривалий час не виходила з дому.

Правоохоронці, прибувши на місце, виявили труп пенсіонерки з ознаками насильницької смерті.

Кілька годин знадобилося поліцейським, щоб встановити особу вбивці. Ним виявився двічі судимий місцевий мешканець сімдесят сьомого року народження. Він свого часу жив по сусідству із майбутньою жертвою.

Під час проведення обшуку у нього вилучили викрадене вбитої майно: побутову техніку, ювелірні прикраси і десять тисяч гривень. // alexua.tv