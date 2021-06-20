Співробітник херсонської поліції порушив правила дорожнього руху, а потім вистрелив у водія який зробив йому зауваження

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру старшому інспектору з особливих доручень ГУНП в Дніпропетровський області, у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

Установлено, що поліцейський, перебуваючи у відпустці на території Херсонської області, керуючи власним транспортним засобом «SKODA ОCTAVIA», на автодорозі поблизу с. Коробки Каховського району, порушив правила дорожнього руху, чим створив аварійну ситуацію. У результаті між поліцейським та водієм автомобілю «RENAULT» стався словесний конфлікт з приводу порушення Правил дорожнього руху. Унаслідок поліцейський, в присутності дітей, вистрілив з травматичного пістолету у водія та пасажира автомобіля «RENAULT», спричинивши їм тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Наразі вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

За вчинене поліцейському загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК