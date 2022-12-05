За підпал автомобіля працівника «Радіо Свобода» судитимуть двох мешканців столиці

Броварською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців столиці за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 171 КК України).

Розслідуванням встановлено, що вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки «КІА», що належав водію «Радіо Свобода» – члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб. Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, вони кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб загорівся та був повністю знищений. На момент займання людей в автівці не було.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у Броварському міськрайонному суді на розгляді вже перебувають матеріали кримінального провадження стосовно ще одного учасника вказаного злочину.

Київська обласна прокуратура