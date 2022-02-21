За побиття школярок у Запоріжжі судитимуть неповнолітніх дівчат

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох неповнолітніх за фактом вчинення відносно неповнолітніх потерпілих хуліганських дій, вимагання грошових коштів та викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 185 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2021 року на майданчику однієї зі шкіл Запоріжжя однолітки побили трьох школярок. Тілесні ушкодження наносили руками, ногами та тупими предметами. Побиття супроводжувалося відеозйомкою. Крім того під час сварки одна з нападниць вимагала з потерпілих гроші для припинення конфлікту.

Під час проведення досудового розслідування розкрито ряд тяжких злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх потерпілих, серед яких грабежі, розбої та хуліганства, вчинені групою осіб ( ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 КК України). Ініціатором цих злочинів була одна з учасниць бійки. За цими фактами також до суду скеровані обвинувальні акти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури