За побиття до смерті 16-річного брата засуджено мешканця Червонограда
За публічного обвинувачення прокурорів Червоноградської окружної прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Встановлено, що у жовтні минулого року фігурант став опікуном свого 16-річного брата, хворого на ДЦП. Незадовго після цього, у лютому цього року, засуджений, повернувшись додому в стані алкогольного сп’яніння, під час чергового побутового конфлікту з братом наніс йому множинні удари в область голови та грудної клітки. Внаслідок цього потерпілий помер на місці.
До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури