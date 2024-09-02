За побиття до смерті 16-річного брата засуджено мешканця Червонограда

За публічного обвинувачення прокурорів Червоноградської окружної прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Встановлено, що у жовтні минулого року фігурант став опікуном свого 16-річного брата, хворого на ДЦП. Незадовго після цього, у лютому цього року, засуджений, повернувшись додому в стані алкогольного сп’яніння, під час чергового побутового конфлікту з братом наніс йому множинні удари в область голови та грудної клітки. Внаслідок цього потерпілий помер на місці.

До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури