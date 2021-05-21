За погрози посадовцю поліції та підпал його авто оголошено про підозру ексміліціонеру

На Черкащині оперативники Нацполіції викрили злочинну групу з числа колишніх міліціонерів, причетну до збуту наркотиків та угонів елітних авто. Один із учасників угруповання з метою помсти підпалив автомобіль посадовця карного розшуку черкаської поліції. Наразі працівники Головного слідчого управління та Департаментів внутрішньої безпеки та карного розшуку НПУ затримали зловмисника.

У грудні 2020 року до Управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся заступник начальника управління карного розшуку ГУНП у Черкаській області та повідомив про підпал його автомобіля невідомою особою.

В рамках захисту системи оперативники ДВБ спільно з працівниками ГСУ та Департаменту карного розшуку НПУ вийшли на слід підпалювача, яким виявився 32-річний колишній співробітник міліції, наразі – учасник однієї зі злочинних груп.

Встановлено, що посадовець поліції, якому знищили авто, разом зі своїми колегами викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка «спеціалізувалася» на викраденні дорогих марок автомобілів і збуті наркотиків у регіоні. До складу угруповання входили колишні співробітники міліції.

Один із них спочатку надсилав заступнику начальника УКР повідомлення з погрозами, а потім підпалив його транспортний засіб. Крім цього, правоохоронці встановили, що зловмисник причетний до незаконного заволодіння автомобілем у місті Сміла Черкаської області.

Наразі, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчі ГСУ НПУ оголосили про підозру експравоохоронцю за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 28, ст. 347 (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано, до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисник може провести за гратами до 15 років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України