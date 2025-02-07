За погрози вбивством працівникам ТЦК та СП судитимуть двох мешканців Чернігівщини

Прокурорами Чернігівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців одного з селищ Чернігівського району, які намагалися перешкодити законній діяльності працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудовим розслідуванням установлено, що працівники одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки, здійснюючи доставлення військовозобов’язаного для проходження військово-лікарської комісії з метою встановлення придатності до військової служби в Збройних силах України, зупинилися поблизу магазина в одному з селищ Чернігівського району.

В цей час двоє нетверезих чоловіків, розуміючи, що працівники ТЦК перебувають при виконанні службових обов’язків та доставляють військовозобов’язаного для проходження ВЛК, розпочали конфлікт, під час якого поводилися агресивно, порушували громадський порядок, нецензурно висловлювалися, намагалися заподіяти військовослужбовцям тілесні ушкодження, пошкодити майно, погрожували їм заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством.

При вчиненні цих дій правопорушники закликали військовозобов’язаного покинути транспортний засіб та ухилитись від проходження військово-лікарської комісії.

Дії обвинувачених кваліфіковано як погрозу вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, щодо службової особи, застосовану з метою припинення діяльності службової особи (ч. 1 ст. 350 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Чернігівської окружної прокуратури