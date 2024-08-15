За пособництво в одержанні $5000 хабаря селищним головою судитимуть посадовця райдержземкадастру

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно на даний час вже колишнього посадовця Сумської районної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» за пособництво в одержання неправомірної вигоди селищному голові однієї з селищних рад Охтирського району (ч. 5 ст. 27/ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений фактично виступив посередником та повідомив директорові Товариства з обмеженою відповідальністю, який мав намір купити земельну ділянку площею 1,0 га, про необхідність сплатити 5 тис. доларів США неправомірної вигоди селищному голові.

Аванс у розмірі 2 тис. 500 доларів США він особисто отримав від директора ТОВ наприкінці 2023 року. Решту підприємець обіцяв передати після підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Нагадуємо, що після того, як селищний голова 8 лютого 2024 року отримав від директора ТОВ 2 тис. 500 доларів США, його затримали правоохоронці. На даний час стосовно нього триває судовий розгляд.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління ГУ НП в Сумській області за матеріалами Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура