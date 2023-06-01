За пособництво ворогу судитимуть екскерівника сервісного центру МВС в Херсонській області

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з сервісних центрів МВС в Херсонській області за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в окупованому Херсоні працевлаштувався до незаконно створеного окупаційною адміністрацією «государственного унитарного предприятия «Херсонская железная дорога». Там обійняв посаду так званого «заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления».

На нього покладались обов’язки з організації ремонтних робіт будівель і споруд на території залізничного вокзалу у м. Херсоні. Також він забезпечував контроль пасажирських перевезень. Дбав про безпеку представників окупаційної адміністрації рф, які прибували залізницею з тимчасово окупованих територій України.

Окрім того, обвинувачений вживав заходів для реалізації окупаційної політики щодо впровадження у регіоні «рубльової зони».

Правоохоронці викрили чоловіка у місті Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів.

Наразі він утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими теруправління ДБР у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора