Пропаганда РФ заплуталася у своїй брехні про Каховську ГЕС – журналіст

Спочатку окупанти заперечували факт підриву, потім раділи, а потім стали звинувачувати у всьому ЗСУ.

Російська пропаганда остаточно заплуталася у власній брехні про підрив Каховської ГЕС. На цю феєрію абсурду звернув увагу херсонський журналіст Костянтин Риженко.

“О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а світити і прилетіти може”, – пише він.

На першому етапі росіяни вважають, що їм вдалося акуратно підірвати невелику частину дамби, щоб підтопити українських військових на островах в дельті Дніпра. О 6 ранку гауляйтер Нової Каховки Леонтьєв у коментарі російським ЗМІ навіть заперечував сам факт підриву дамби.

О 6: 51 окупанти в Новій Каховці зрозуміли, що дамбі прийшов кінець і, що “вони влипли”. Гауляйтер міста різко змінює риторику і тепер запевняє, що дамбу знищили ЗСУ в ході обстрілу.

Однак російські пропагандисти на той момент ще не розуміли масштаб того, що сталося і продовжували працювати за методичками. Поки одні розповідали, що потужна дамба була знищена артилерійським вогнем ЗСУ, інші навпаки раділи, що підрив Каховської дамби призвів до підтоплення позицій ЗСУ на островах.

Однак пару годин по тому до росіян нарешті прийшло усвідомлення масштабів того, що вони влаштували – катастрофу, порівняну з Чорнобилем.

“І вони починають включати задню. Вони миттєво перевзуваються і починають звинувачувати українську сторону в провокаціях. Але навіть у своїх відмазках рашисти все одно налажали. То дамбу підірвали, то обстріляли з РЗСО Вільха”, – пише журналіст. // УНІАН