У Києві затримали чоловіка який через ревнощі зарізав приятеля в Одесі

37-річний зловмисник вдарив 48-річного потерпілого ножем у живіт, і той від отриманих травм помер. Протягом доби правоохоронці встановили особу правопорушника і затримали його у Києві.

Встановлено, що фігурант разом із подругою приїхав до Одеси на відпочинок. Витративши заощадження, пара оселилася у тимчасовому помешканні одного з нових знайомих – у підвалі на Деволанівському узвозі. Минулого тижня вночі гості розпивали спиртні напої у своїй кімнаті разом з товаришем, який їх приютив. Під час застілля між чоловіками виникла словесна перепалка, бо приїжджий запідозрив містянина у залицянні до своєї коханої. Після конфлікту одесит пішов до себе, а його гість схопив ніж, попрямував за ним і вдарив у живіт. Потому зловмисник повернувся до своєї кімнати, а наступного дня виявив потерпілого без ознак життя, позбувся знаряддя злочину і втік разом з жінкою до Києва.

Тіло загиблого за кілька днів виявив випадковий перехожий та повідомив про це у поліцію.

Попередньо, чоловік помер унаслідок колото-різаних поранень черевної стінки та печінки.

В ході слідчо-розшукових заходів працівники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 протягом доби встановили особу правопорушника, розшукали і затримали його у столиці.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. За санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 10-ти років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», – розповів начальник територіального підрозділу поліції В’ячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1