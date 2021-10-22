За постачання наркотиків до колонії на Хмельниччині судитимуть трьох «смотрящих» та їхніх спільників

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Викрили протиправну діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції та слідчі поліції області спільно з підрозділами кримінальної поліції.

Як встановили поліцейські, 34-річний організатор — «смотрящий» за колонією — установив злочинний вплив та організував осіб з-поміж засуджених для постачання заборонених речовин до однієї з виправних колоній. Ще двоє «смотрящих» за відділеннями установи були його помічниками. Вони розподіляли отримані від злочинної діяльності кошти — координували так званий «злодійський общак», а також поширювали свій авторитет на інших утриманців колонії.

До протиправної діяльності «авторитети» залучили 5-х виконавців, які раніше відбували покарання в колонії. Останні купували наркотичні засоби та психотропні речовини та шляхом «перекидів» забезпечували їхню доставку до установи. Зловмисники «спеціалізувалися» на так званій «ширці», маковій соломці, канабісі, амфетаміні.

У квітні 2021 року трьом лідерам організованої групи було повідомлено підозри за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

П’ятьом виконавцям оголошено підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Учора, 21 жовтня, поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт стосовно трьох «смотрящих» та їх спільників до суду.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Хмельницька обласна прокуратура. Заходи проводились за підтримки Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України