За повідомлено про підозру адвокатці, яка обійняла посаду судді на тимчасово окупованій Донеччині

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури адвокату – громадянці України, повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у травні 2022 року підозрювана, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, підтримала дії держави-агресора та незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Вона погодилася на пропозицію окупантів обійняти посаду судді в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме в «Енакиевском городском суде Донецкой Народной Республики».

За колабораційну діяльність жінці загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура