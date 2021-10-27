За придбання та використання фейкового COVID-сертифікату українець отримав рік іспитового терміну

Чоловік хотів в’їхати до України з підробним документом

Горохівський районний суд Волинської області визнав винним охоронця ТзОВ «Волинь-Авто» у використанні підробного медичного документа і призначив покарання у вигляді одного року шести місяців обмеження волі, яке замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 жовтня.

На початку серпня обвинувачений вирішив поїхати до Польщі у власних справах. У мережі інтернет знайшов оголошення про виготовлення covid-довідок, з якими можна перетинати державний кордон України з іншими країнами Європи. Під час дзвінка на вказаний у оголошенні номер, незнайомий чоловік розповів про деталі одержання свідоцтва про вакцинацію. Надалі за допомогою мобільного додатку Vіbеr обвинувачений надіслав йому копію свого паспорта та адресу проживання, а також перерахував 1,2 тис. грн на банківську картку. Через декілька днів отримав свідоцтво про вакцинацію.

Приблизно о 10 годині 30 хвилин 20 серпня під час перетину державного кордону України з Польші чоловік надав свідоцтво про вакцинацію під час паспортного контролю. Однак прикордонники виявили невідповідність цього документа встановленому зразку та викликали працівників поліції.

У фальшивому документі використано реквізити комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» з підробним відбитком штампу та з підписом лікаря.

Обставинами, які пом`якшили покарання обвинуваченого, було його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.