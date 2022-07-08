За привласнення чужого майна на ₴220 тис. судитимуть ексдиректора товариства

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю, обвинуваченого в привласненні майна підприємства (ч. 2 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що колишній директор сільськогосподарського товариства, підписавши договір про виробництво і введення в експлуатацію на підприємстві комплекту автомобільних тензометричних ваг вартістю 220 тис грн, насправді встановив їх не на території товариства, а поблизу власної будівлі.

Обвинувачений використовував чуже майно для власного збагачення, надаючи послуги зі зважування автомобілів та отримуючи за це гроші. На привласнене майно накладено арешт із забороною розпорядження ним і його відчуження.

Завершено розслідування, що здійснювали працівники поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури