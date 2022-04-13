Затримали мародера, який під час бойових дій у Бучі, обікрав будівельний супермаркет

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Поліція Київської області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі. Зокрема, сталось це під час активних бойових дій у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Затримали мародера, який під час бойових дій у Бучі, обікрав будівельний супермаркет

Мародер обікрав магазин у Бічі (facebook.com/pol.kyivregion)

Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.

Також згодом у підвалі будинку, де мешкав крадій, поліцейські вилучили побутову техніку, будівельне та автомобільне обладнання.

Зараз стосовно мародера розпочато досудове розслідування.

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