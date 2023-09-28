За продаж людини для жебрацтва у Києві судитимуть хмельничанина

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно хмельничанина за фактом торгівлі людьми (ч. 1 ст. 149 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік для власного збагачення вирішив вербувати громадян соціально незахищений категорій та передавати їх для трудової експлуатації.

Обвинувачений, користуючись уразливим станом місцевого жителя, який є інвалідом 3 групи, планував віддати його для зайняття жебрацтвом у Києві.

«Бізнесмен» неодноразово зустрічався з потерпілим з метою вербування, постійно телефонував, здійснюючи таким чином психологічний тиск.

За передачу людини чоловік отримав від «замовника» 10 000 гривень. Правоохоронці затримали його під час передачі коштів.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, оперативний супровід – відділу міграційної поліції ГУНП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури