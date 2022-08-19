За протидію акціям протестів 18.02.14 та вбивство журналіста Веремія судитимуть п’ятьох «тітушок»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 5 цивільних осіб у скоєнні злочинів під час Революції Гідності.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в місті Києві перешкоджали проведенню зібрань громадян та законній професійній діяльності журналістів. Вони вчинили умисне вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Обвинувачені наносили протестувальникам тілесні ушкодження та скоїли замахи на їх вбивство. Крім того, 20 лютого 2014 року вони незаконно вилучили зі зберігання та використовували зброю непорушного запасу Головного управління МВС України в м. Києві. Вони вимагали передати чуже майно, протидіяли законній господарській діяльності, а також вчинили інші злочини.

Обвинуваченим інкриміновано: умисне вбивство; нанесення умисних середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень; незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій; перешкоджання законній професійній діяльності журналістів; умисне знищення або пошкодження майна; вимагання; протидія законній господарській діяльності; викрадення, привласнення, вогнепальної зброї і бойових припасів; а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 122; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125; ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 171; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194; ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

У зв’язку із переховуванням обвинувачених від органу досудового розслідування на території РФ та на тимчасово окупованій території України слідчими ДБР щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора