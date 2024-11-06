За привласнення ₴3 млн. з бюджету в Ужгороді судитимуть харківського підприємця та його спільника

У квітні цього року слідчі Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань та СБУ викрили незаконну схему привласнення державних коштів з бюджету громади у обласному центрі Закарпаття.

Поліцейські встановили, що 36-річний харків’янин, будучи директором приватної фірми, у червні 2022 року уклав договір з Ужгородською міською радою про виконання ремонту дорожнього покриття на кількох вулицях міста.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що протягом усього періоду здійснення ремонтних робіт фігурант вносив недостовірні відомості у проєктно-кошторисну документацію. Таким чином йому вдалося суттєво завищити фактичну вартість та обсяги виконаних робіт. Своїми діями підрядник завдав збитків бюджету громади на майже 3 мільйони гривень.

Слідчі інкримінують зловмиснику ч. 4, 5 ст. 191, (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Окрім цього, у ході слідства правоохоронці встановили, що у зловмисника був спільник. Уродженець Тернополя, який працював спеціалістом з технічного нагляду Ужгородської міської ради, сприяв зловмиснику у вчиненні злочинів і за зібраними доказами, слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення).

Наразі досудове розслідування у справах поліцейські, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, завершили: матеріали проваджень скерували для судового розгляду. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області