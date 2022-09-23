За психологічне насильство над ексдружиною чоловік проведе 1 рік за ґратами

Свалявський райсуд Закарпатської області визнав місцевого жителя винним у домашньому насильстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 вересня.

За матеріалами справи, обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння систематично вчиняв психологічне насильство над колишньою дружиною.

27 травня 2020 року у вечірній час він словесно ображав потерпілу нецензурними словами, погрожував фізичною розправою та виганяв її з дому. За це 1 липня того року був притягнутий до адміністративної відповідальності зі штрафом у 340 гривень. Але вже трохи більше, ніж через місяць, обвинувачений напідпитку знову ображав ексдружину і погрожував їй. За це його так само оштрафували на 340 гривень.

29 травня 2021 року, близько 14 години, чоловік знову психологічно знущався з жінки. Зі слів потерпілої, він ніде не працює та часто приходить додому п’яний, влаштовує сварки, б’є її.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав та пояснив, що, попри розлучення, вони з ексдружиною все ще проживають в одному дворогосподарстві. Між ними виникають сварки і жінка викликає поліцію.

На думку суду, неодноразові випадки насильства щодо колишньої дружини протягом короткого проміжку часу свідчать про відсутність у обвинуваченого щирого жалю з приводу скєного і його схильність вирішувати життєві ситуації шляхом застосування насильства.

Обтяжуючою обставиною є скоєння злочину в стані алкогольного спяніння.

Чоловіка засудили до 1 року позбавлення волі. Покарання він відбуватиме після того, як вирок набуде законної сили. Наразі це рішення суду ще можна оскаржити.