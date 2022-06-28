За публічне заперечення збройної агресії РФ судимуть харків‘янина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного харків‘янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-квітня 2022 року чоловік схиляв знайомих до своєі позиції щодо підтримки країни-агресора.

Обвинувачений неодноразово висловлювався щодо неправомірності існування України як суверенної держави та правильності поширення суверенітету РФ на тимчасово окупованих територіях України. Чоловік схвалював та закликав підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України з метою проведення так званої «денацифікації України».