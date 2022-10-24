За публічні заклики до підтримки дій країни-агресора судитимуть 19-річну псевдоволонтерку
Прокурори Сватівської окружної прокуратури Луганської області за результатами спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної уродженки міста Сватове, яка сприяє російській інформаційній агресії.
Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну студентка медколеджу Куп’янська Харківської області перейшла на бік ворога. Вона стала псевдоволонтеркою військового шпиталю, створеного окупантами у її рідному місті.
Задокументовано, що дівчина взяла участь у пропагандистських проєктах російських ЗМІ. У своїх виступах розповідала, що свідомо вирішила «допомагати російським солдатам» та «хоче служити росії». У відеоінтерв’ю вона висловлювалася на підтримку дій країни-агресора, закликала до сприяння збройним формуванням та окупаційній адміністрації рф на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.
Російські пропагандисти представили псевдоволонтерку у відкритих джерелах інформації як «Лізу зі звільненого Сватового», намагаючись показати підтримку рф та її армії серед місцевого населення.
Дівчина обвинувачується у колабораційній діяльності, а саме здійсненні інформаційної діяльності в співпраці з державою-агресором (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Під час слідства особі заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона перебуватиме у розшуку до моменту затримання.
Наразі прокурори направили матеріали стосовно обвинуваченої до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)