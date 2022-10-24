За публічні заклики до підтримки дій країни-агресора судитимуть 19-річну псевдоволонтерку

Прокурори Сватівської окружної прокуратури Луганської області за результатами спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної уродженки міста Сватове, яка сприяє російській інформаційній агресії.

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну студентка медколеджу Куп’янська Харківської області перейшла на бік ворога. Вона стала псевдоволонтеркою військового шпиталю, створеного окупантами у її рідному місті.

Задокументовано, що дівчина взяла участь у пропагандистських проєктах російських ЗМІ. У своїх виступах розповідала, що свідомо вирішила «допомагати російським солдатам» та «хоче служити росії». У відеоінтерв’ю вона висловлювалася на підтримку дій країни-агресора, закликала до сприяння збройним формуванням та окупаційній адміністрації рф на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

Російські пропагандисти представили псевдоволонтерку у відкритих джерелах інформації як «Лізу зі звільненого Сватового», намагаючись показати підтримку рф та її армії серед місцевого населення.

Дівчина обвинувачується у колабораційній діяльності, а саме здійсненні інформаційної діяльності в співпраці з державою-агресором (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Під час слідства особі заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона перебуватиме у розшуку до моменту затримання.

Наразі прокурори направили матеріали стосовно обвинуваченої до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)