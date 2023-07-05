За розбещення 6-річної дівчинки судитимуть мешканця Київщини

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Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом розбещення дитини ( ч. 2 ст. 156 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, проживаючи по сусідству з родиною 6-річної дівчинки, скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку. Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.

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Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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