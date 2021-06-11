За розбійний напад на військового миколаївські поліцейські затримали раніше судимого місцевого мешканця

10 червня близько 11:00 до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 30-річного чоловіка, військовослужбовця однієї з військових частин, про те, що він став жертвою розбійного нападу.

Зі слів потерпілого, він знаходився біля будинку по вул. Олійника, коли на нього напав невідомий та почав погрожувати ножем. Заявник підняв руку, щоб оборонитись, і в цей час злочинець спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді відкритого переламу та різаної рани руки. Нападник відібрав мобільний телефон заявника й втік.

Впродовж декількох годин оперативники відділення поліції розшукали та затримали зловмисника, ним виявися 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Нападника доставили до відділку, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк до семи років.

За процесуальної підтримки прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області