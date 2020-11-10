За розбійний напад житель Рівненщини проведе за ґратами 12 років

Кузнецовський міський суд визнав винним 27-річного жителя міста Вараш, обвинуваченого у розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень особі, яка зазнала нападу (ч. 4 ст. 187 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що 16.01.2017 у с. Довговоля, Володимирецького району обвинувачений зі спільниками, сховавши обличчя під масками, проникли до будинку та напали на його власника. Нанесли йому множинні удари ножем, дерев’яним бруском, руками та ногами у різні частини тіла, чим спричинили потерпілому тілесні ушкодження, які відносяться до тяжких та небезпечних для життя в момент їх заподіяння. Пізніше зловмисники заволоділи грошовими коштами в сумі 700 гривень та 17 доларів США.

На стадії судового розгляду обвинувачений певний час переховувався від суду, однак за результатами розшукових заходів все ж був затриманий та взятий під варту.

Чоловік у суді свою вину не визнав. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди, завданої потерпілим у справі, на загальну суму 50 000 грн.

Щодо двох спільників обвинуваченого – то у 2018 році Володимирецьким районним судом їх засуджено до 9 та 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок вже набрав законної сили. // Рівненські Новини