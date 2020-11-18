Трех девиц задержали при попытке кражи вещей в одесском ТЦ

25-летняя одесситка и две 16-летние горожанки между собой не были знакомы, но действовали по абсолютно одинаковой схеме.

В магазинах одного из торговых центров в Киевском районе города они набирали одежду, которая им нравилась, заходили с ней в примерочные кабинки и там прятали в сумки, передает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Мимо кассы злоумышленницы пронесли ботинки, белье, платья и другой женский товар, но выйти из магазина с похищенными вещами и избежать при этом ответственности ни одной из них не удалось: помешали охранники и вызванные ими полицейские.

Действия 25-летней и 16-летних одесситок были квалифицированы как покушение на кражу. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, гражданкам грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. // zaodessu.com.ua