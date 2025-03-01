У Києві рецидивіста вкотре судитимуть за пограбування підлітка

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 39-річного чоловіка, який посеред вулиці відібрав мобільний телефон у 16-річного хлопця. Обвинувальний акт направлено до суду, а за скоєне порушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Подія трапилася у січні цього року. Тоді до столичної поліції звернувся 16-річний мешканець Солом’янського району з повідомленням про те, що невідомий вихопив у нього з рук смартфон та втік. Оперативний черговий скерував на місце події слідчо-оперативну групу для документування обставин злочину.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 39-річний киянин, неодноразово судимий за аналогічні злочини. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього виявили речові докази, що підтверджують його причетність до злочину. Також, було встановлено, що викрадений телефон він здав до ломбарду.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі Солом’янського управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства підозрюваний знаходився під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва