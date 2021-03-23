За розкрадання бюджетних коштів під час ремонту шкіл та дитсадків на Луганщині судитимуть 8 осіб

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Кремінна, якому підконтрольний ряд підприємств у будівельній галузі, створив організовану злочинну групу, до якої залучив керівників та службових осіб цих підприємств. Фірми систематично отримували замовлення на ремонт об’єктів соцінфраструктури за кошти з місцевого бюджету. Схема розкрадання коштів полягала у забезпеченні організатором групи перемоги в тендерах «своїх» підрядних організацій, умисному завищенні вартості будівельних матеріалів, переведенні різниці у готівку та її привласненні. Під час капітального ремонту покрівель 5 об’єктів у Кремінському районі – шкіл, дитячих садків, та навчально-виховного комплексу – обвинувачені заволоділи майже 700 тис грн.

Також в рамках цього кримінального провадження до суду направлено обвинувальний акт стосовно ще трьох осіб – замовника робіт та представників підприємства-проєктувальника.

Посадова особа відділу освіти райдержадміністрації, яка належним чином не перевірила вартість зазначених у проєктно-кошторисній документації будівельних матеріалів, обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Керівнику підрозділу підприємства-проєктувальника за фактом умисного завищення цін на будматеріали під час складання документації інкримінується вчинення дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для інших осіб, та службове підроблення (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України), проєктувальнику цього підприємства – підроблення офіційних документів за об’єктами будівництва (ч. 2 ст. 358 КК України).

Заходи з викриття протиправних дій проводилися прокурорами спільно зі слідчими слідчого відділу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях із залученням Головного відділу контррозвідки та захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У рамках кримінального провадження з метою можливої конфіскації накладено арешт на майно обвинувачених загальною вартістю 11,5 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури