За розтрату майже ₴1 млн. – судитимуть посадовця Львівелектротранс

Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректора комунального підприємства «Львівелектротранс» за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році посадовець через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства, за відсутності зростання ціни товару на ринку, безпідставно укладав додаткові угоди для її придбання в інтересах конкретного підприємства за завищеними цінами.

За результатами аудиторського дослідження та товарознавчої експертизи шкода, завдана державі внаслідок такої діяльності, склала 969 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури