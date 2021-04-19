За розтрату МТЗ на ₴250 тис. судитимуть бухгалтера столичного КП

Працівниця підозрюється у розтраті матеріально-технічних засобів на суму понад 250 тисяч гривень. Відтепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудовим розслідування встановлено, що на посаді заступника головного бухгалтера комунального підприємств жінка також виконувала адміністративно-господарські функції. При цьому потягом тривалого часу вона зловживала службовим становищем та незаконно передавала майно на користь третіх осіб.

Як розповів заступник начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Руслан Обелець, після проведення аудиторської перевірки та інвентаризації підприємства правоохоронці виявили відсутність майна та матеріально-технічних засобів:

«Ми провели судово-економічну експертизу, зібрали необхідні докази та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва оголосили фігурантці про підозру у розтраті майна підприємства на суму понад 250 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування, розпочате за частиною 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом ми скерували до суду. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років».

Відділ комунікації поліції Києва