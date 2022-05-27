За розтрату понад ₴1,8 млн. бюджетних коштів на Київщині судитимуть заступника селищного голови
Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника одного із селищних голів Київської області за фактами розтрати коштів місцевого бюджету, з використанням службового становища, в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідством встановлено, що обвинуваний, знаючи про те, що роботи з реконструкції нежитлового приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги виконані в повному обсязі та не потребують фінансування з бюджету, ініціював питання щодо виконання будівельних робіт по вказаному об’єкту. Він уклав договір з підрядником та підписав акти виконаних робіт. Через це з місцевого бюджету безпідставно витрачено більше 1,8 млн грн на оплату робіт, які фактично не здійснювалися.
Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet