За розтрату понад ₴384 млн. судитимуть радника голови правління банку

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати коштів банку (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, обіймаючи посаду радника голови правління банку, сприяла кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності.

Незважаючи на рекомендації відповідних підрозділів банку про залучення застави для видачі кредитів, приймалося рішення про видачу кредитних коштів без отримання застави на загальну суму понад 384 млн грн.

Раніше Офісом Генерального прокурора було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та іншого радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати 521 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Стосовно ще одного фігуранта – голови наглядової ради цього банку до компетентних органів Республіки Польща направлено клопотання про видачу особи (екстрадицію) в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності у зв′язку з підозрою в участі у вчиненні злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора