За розтрату понад ₴476,7 млн. судитимуть екскерівника банку

Прокурорами Офісу Генерального прокурора за результатами здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків за розтрату коштів установи та їх легалізацію ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, керівник банку за попередньою змовою зі службовими особами фінустанови упродовж 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання. Згодом частину коштів – 174,5 млн грн він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора