За самовільне зайняття земельної ділянки у Харкові судитимуть директорку підприємства

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директорки підприємства за фактом захопле (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємству, розташованому по вул. Шевченка, належать на праві власності нежитлові приміщення. Проте з 2011 року директорка підприємства, не маючи відповідних рішень державних органів та органів місцевого самоврядування, самовільно зайняла земельну ділянку, що розташована біля нежитлових приміщень, для комерційних цілей.

Крім того, підприємиця закрила доступ до землі парканом. Внаслідок дій жінки державі спричинена матеріальна шкода на суму понад 150 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили дізнавачі сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Харківська обласна прокуратура