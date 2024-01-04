За сексуальне насильство та грабіж волинянин понад сім років перебуватиме за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя села Радовичі Володимирського району винуватим у сексуальному насильстві та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 153, ч.4 ст. 186 КК України).

Удень 07 липня 2023 року чоловік, проїжджаючи Горохів, запропонував 22-річній жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту, підвезти її до Луцька.

Дорогою він звернув зі шляху та почав чіплятися до потерпілої, зриваючи з неї одяг. Жінка зуміла вирватися і втекти. Зловмисник же викинув з машини її речі, проте забрав мобільний телефон – і поїхав.

Його затримали того ж дня.

З’ясувалося, що чоловік уже мав проблеми із законом.

Суд призначив йому покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури