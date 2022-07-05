За шахрайство з орендою нерухомості для переселенців засуджено буковинця

Чернівецька обласна прокуратура оскаржила м’який вирок буковинцю, який шахрайським шляхом заволодів коштами вимушених переселенців пропонуючи їм в оренду неіснуюче житло (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України). Суд першої інстанції засудив громадянина до двох років умовно. Прокуратура не погодилась та подала апеляційну скаргу. Чернівецький апеляційний суд підтримав позицію прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та призначив чоловіку реальну міру покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 29-річний житель Чернівецького району, розуміючи, що попит на житло зріс, розмістив на сервісі онлайн-оголошень інформацію про здачу в оренду неіснуючої квартири. Майбутніх орендарів просив скинути певну суму на банківський рахунок. Після надходження коштів на зв’язок не виходив.

Встановлено що троє осіб вже перерахували йому частину коштів у сумі до 1500 гривень з кожного. Потерпілі – жителі Київщини та Харкова, які через війну стали вимушеними внутрішніми переселенцями. Свою вину чоловік визнав повністю. Завдані громадянам збитки компенсував.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура