За систематичне знущання над матір’ю засуджено мешканця Одещини

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно 38-річного одесита, підозрюваного у домашньому насильстві.

Вироком Суворовського районного суду м. Одеси чоловіка визнано винним та засуджено до 1 року та 5 днів позбавлення волі (ст. 126-1 КК України).

Встановлено, що зловмисник, мешкаючи у квартирі разом зі своєю матір’ю, поводив себе жорстоко, застосовуючи психологічний тиск, безпідставно провокував словесні конфлікти, ображав жінку, чим принижував її гідність та спричиняв моральних страждань, а також погрожував фізичною розправою та вчиняв щодо неї фізичне насильство.

Такі протиправні дії чоловіка носили систематичний характер, внаслідок чого у 2019 році він був засуджений за скоєння аналогічного злочину до 150 годин громадських робіт, а також протягом 2020-2021 років неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури