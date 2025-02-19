22-річна жителька Ізмаїла отримала черговий вирок суду за шахрайства

Дівчина вже мала судимість за аналогічні злочини та крадіжки. Тепер вона проведе за ґратами понад п’ять років.

Зловмисниця в одному з пабліків шукала оголошення співмістян, які потребували різних послуг, зв’язувалася з ними, запевняла, що може допомогти і просила наперед гроші, але обіцяного не виконувала. Так, у липні минулого року вона знайшла оголошення 18-річної дівчини, яка шукала людину, що зможе допомогти з переоформленням документів моряка, і написала їй, оцінивши свої послуги у 8650 тисяч гривень. Довірлива пані перерахувала гроші на отриманий банківський рахунок, після чого була заблокована. Через два тижні аферистка написала 50-річної жінці, яка шукала в пабліку автоперевізника до Болгарії, і запропонувала місце в автобусі за 6000 гривень. Клієнтка погодилася, на карту зловмисниці знову надійшли гроші, після чого остання, як зазвичай, перестала виходити на зв’язок.

Отримавши звернення потерпілих, вжитими заходами поліцейські встановили правопорушницю і з’ясували, що це та сама жителька Ізмаїла, яку вони відправили на лаву підсудних за крадіжки та шахрайство в інтернеті з неіснуючими товарами. Як виявилося, за тиждень до оголошення судом дівчині вироку за попередні злочини вона, не зробивши належних висновків, скоїла нові.

Як розповів старший слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Валентин Янков, за попередні крадіжки та шахрайство суд засудив дівчину до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули їй нове обвинувачення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Дослідивши отримані матеріали, суд визнав підсудну винною і призначив їй покарання у вигляді п’яти років та двох місяців позбавлення волі, приєднавши невідбуте покарання за попередні злочини.

Поліцейські закликають громадян бути обачними і звертатися по послуги до офіційних компаній або до перевірених осіб.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини