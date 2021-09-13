За вбивство матері судитимуть мешканку Щастинського району Луганщини

За процесуального керівництва Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 10 квітня 2021 року між місцевою мешканкою, яка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння та перебувала під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у скоєнні іншого кримінального правопорушення проти життя та здоров’я особи, та її матір’ю за місцем спільного проживання стався словесний конфлікт.

Під час сварки підозрювана нанесла жінці один удар ножем в область грудної клітини. Внаслідок отриманого ножового поранення 68-річна потерпіла померла на місці.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. За вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури)