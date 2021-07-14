За скоєння ДТП правоохоронець проведе за ґратами 4 роки

Прокурори Одеської обласної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким у грудні 2020 року співробітника одного з районних відділів поліції Одеси визнано винним у скоєнні ДТП та засуджено до 3 років ув’язнення із звільненням від відбування покарання з встановленням іспитового строку 1 рік.

Встановлено, що у січні минулого року поліцейський, перебуваючи поза службою, у міждворовому проїзді в Київському районі, на автомобілі «OPEL» здійснив наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок наїзду чоловік та жінка отримали тяжкі тілесні ушкодження.

У суді апеляційної інстанції прокурорами доведено, що призначене судом першої інстанції покарання не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Одеський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та ухвалив, в частині призначеного покарання, новий вирок, яким призначив обвинуваченому 4 роки позбавлення волі, взяв його під варту в залі суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури