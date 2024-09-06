За скоєння злочинів поліція Полтавщини розшукує Максима Гаруса (фото)

Працівники відділу №2 Полтавського райуправління поліції розшукують 35-річного Гаруса Максима Олександровича, мешканця Полтавського району.

Чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Максим Гарус не з`являється до суду за викликом та не виходить на зв`язок.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: 053-251-76-03, 099-485-50-02, 066-593-18-43 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією відділу №2 Полтавського райуправління поліції)