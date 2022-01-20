За службову недбалість зі збитками в ₴900 тис. на Сумщині судитимуть інженера

Шосткинською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно інженера-проєктувальника товариства з обмеженою відповідальністю за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, товариство у 2020 році виконувало капітальний ремонт м’якої покрівлі спортивної та актової зали однієї з Глухівських шкіл. Відповідальним за виконання робіт на об’єкті було призначено інженера-проєктувальника товариства. Неналежно виконуючи свої обов’язки, службовець допустив частковий демонтаж покрівлі даху школи, відтак під час дощу водою було пошкоджено приміщення актової зали, спортивної зали та кабінету бухгалтерії. Через службову недбалість обвинуваченого загальноосвітній школі заподіяно матеріальну шкоду на суму майже 900 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено співробітниками слідчого відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури