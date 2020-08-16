На Мукачівщині п’яний чоловік двічі за одну ніч спробував підпалили будинки односельців

Прокурором Мукачівської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 43-річного мешканця с. Залужжя Мукачівського району, який підозрюється у вчиненні замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 194 КК України).

У ході досудового розслідування зібрано докази того, що наприкінці травня 2020 року обвинувачений намагався спалити два будинки своїх односельців.

Для цього він попередньо підготував пляшки з горючою сумішшю.

На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що і завадило йому здійснити задумане: він не зміг докинути ємність на території домогосподарств. В одному випадку пляшка загорілася перед вхідними воротами будинку, в іншому – полетіла на територію сусіднього двору.

Досудове розслідування у справі здійснював Мукачівський відділ поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Обвинувальний акт скеровано до Мукачівського міськрайонного суду.

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором, слідчим суддею обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 63 тисячі гривень, повідомляють у пресслужбі прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua