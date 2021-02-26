Посадовців комунальної установи КМДА судитимуть за привласнення 4 мільйонів гривень

Обвинувачені організували схему привласнення коштів під час оренди приміщень та обладнання.

Викрили злочинну діяльність посадовців оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції.

Організаторкою протиправної діяльності виявилася керівниця комунальної установи одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації.

Злочинна схема працювала наступним чином: відповідно до укладених договорів кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися культурні заходи, за виконання цих послуг у 2018-2019 роках на рахунки фірм було перераховано понад 4 млн грн, які потім учасники схеми розділили між собою.

Важливо, що у більшості випадків для проведення згаданих заходів використовувалося наявне обладнання комунальної установи, а приміщення, здебільшого, надавалися на безоплатній основі. Крім того, встановлені факти, коли заходи взагалі не проводилися.

У листопаді минулого року чотирьом фігурантам повідомили про підозри.

Обвинувальні акти щодо керівниці комунальної установи, її ексзаступниці та двох підприємців вже скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованого злочинного угруповання одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Досудове розслідування проводилося за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України