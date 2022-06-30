СБУ заарештувала корпоративні права турагентства, пов’язаного з російським бізнесменом

СБУ заарештувало корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, яке було пов’язано з російським мільярдером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з даними джерел видання «РБК-Україна», йдеться про туристичне агентство TUI. Бенефіціаром турагентства був російським мільярдер Олексій Мордашов.

СБУ встановила, що кінцевим бенефіціаром турагентства був російським мільярдер, якого ще називають «железным мальчиком». Також він є наближеним до верхівки Росії.

«Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», — пише пресслужба СБУ.