СБУ заарештувала корпоративні права турагентства, пов’язаного з російським бізнесменом

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СБУ заарештувало корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, яке було пов’язано з російським мільярдером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

ssu.gov.ua

Згідно з даними джерел видання «РБК-Україна», йдеться про туристичне агентство TUI. Бенефіціаром турагентства був російським мільярдер Олексій Мордашов.

СБУ встановила, що кінцевим бенефіціаром турагентства був російським мільярдер, якого ще називають «железным мальчиком». Також він є наближеним до верхівки Росії.

«Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», — пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що ще у 2016 році, мільярдер отримав від голови Кремля Володимира Путіна відзнаку «За благодеяние».

Згідно з рішенням суду, на туристичний бізнес було накладено арешт. Зокрема, це стосується:

  • корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу в розмірі понад 31, 5 млн гривень;
  • кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тисячі доларів США, які перебували на банківських рахунках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, СБУ викрила п’ятьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях, серед яких є депутатка «ОПЗЖ».

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