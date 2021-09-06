Під Києвом 24-річний покидьок зґвалтував 50-річну жінку

У Київській області правоохоронці затримали молодика, який зґвалтував свою 50-річну односельчанку.



Про це повідомляє Національна поліція Київської області.

У селі Мала Олександрівка 24-річний хлопець прийшов до будинку потерпілої нібито поцікавитися, чи немає у неї його матері. Виявивши, що жінка перебуває в будинку одна, він зґвалтував її із застосуванням фізичної сили, після чого втік.

Гвалтівника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Тепер хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. // Діло