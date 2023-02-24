запорізькі поліцейські викрили псевдоволонтера, який ошукав дружину безвісти зниклого бійця зсу

Потерпіла в надії розшукати чоловіка довірилась незнайомцю та перерахувала на його користь чималу суму грошей. За вчинення шахрайства раніше судимому зловмиснику може загрожувати до трьох років ув’язнення.

У січні цього року до поліції надійшла заява від 37-річної жінки, яка наразі тимчасово мешкає за кордоном. Вона розповіла, що її ошукали на 550 доларів США.

Як виявилось, чоловік заявниці, військовослужбовець ЗСУ, безвісти зник під час бойових дій. У надії дізнатися про нього будь-яку інформацію, жінка в соцмережах робила публікації про пошуки.

У серпні їй зателефонував невідомий та представився волонтером, який нібито розшукує безвісно зниклих військовослужбовців.

Він повідомив, що зниклий чоловік перебуває в полоні – у виправній колонії на території рф. За спробу викупити полоненого та переправити на територію України запросив тисячу доларів США. Жінка не погодилася переказати одним платежем таку суму, доки не буде впевненою у наданій їй інформації. Домовилися про передплату в сумі 550 доларів США.

У подальшому незнайомець почав вигадувати різні перепони для виконання зобов’язання. Коли потерпіла зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції.

За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, дізнавачі відділу поліції № 3 (Шевченківський) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці провели низку оперативних заходів та встановили, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів 37-річний запоріжанин.

22 лютого дізнавачі спільно з оперативниками територіального підрозділу поліції та працівниками відділу кіберполіції в Запорізькій області ДКП НПУ провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта. У його квартирі поліцейські виявили та вилучили мобільний телефон, планшет, 12 сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, 13 банківських карт різних банківських установ України, 4 карти пам’яті та блокнот із записами.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався у вчиненні шахрайських дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Також його особу перевіряють на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Нагадаємо: Запорізькі поліцейські припинили діяльність злочинної організації, яка шахрайським шляхом виманювала гроші в громадян

Відділ комунікації поліції Запорізької області