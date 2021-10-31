У Сумах поліція затримала чоловіка за вбивство матері

Подія сталася учора, близько 6 години ранку. До поліції надійшло повідомлення від медиків про насильницьку смерть жінки.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Попередньо встановлено, що між 29-річним сином та його 67-річною мамою стався конфлікт. У результаті чого, чоловік, не втримавши агресії, почав наносити жінці удари руками та ногами. А зрозумівши, що накоїв, викликав швидку.

Однак врятувати жінку лікарі не встигли.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили 29-річному чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області