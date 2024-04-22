За службову недбалість зі збитками на суму понад ₴1,7 млн. судитимуть екскерівника полтавського КП

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави.

Чоловіку інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, керівник, перебуваючи на посаді, з метою одержання незаконної переваги для товариства з Харкова, яке прибирало вулиці Полтави, всупереч встановленим тарифам занизив вартість наданих послуг та оренди комунальної техніки.

Як наслідок, із лютого по травень 2022 року комунальне підприємство недоотримало від товариства доходи, а відтак зазнало збитків на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Наразі з метою їх відшкодування підприємство заявило до колишнього керівника цивільний позов, а на майно обвинуваченого правоохоронці наклали арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ТУ БЕБ у Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури