За смертельне побиття підлітка та спробу збуту наркотиків у виправній колонії засуджено жителя Шепетівщини

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 22-річного жителя Шепетівського району у нанесені тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому, які спричинили смерть останнього та спробі незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У лютому 2021 року, між 15-річним підлітком та обвинуваченим виник конфлікт. У результаті останній вдарив хлопця кулаком в обличчя, після чого той впав і вдарився головою об землю. І хоча потерпілий ще зміг дістатися додому, його стан різко погіршився. Хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Медики майже місяць намагались врятувати підлітка, проте він помер.

Також, у січні того ж року, будучи працівником однієї з виправних установ області, зловмисник намагався збути канабіс засудженому, який відбував покарання у колонії. Однак його протиправні дії були припинені працівниками установи.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури